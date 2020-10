Coronavirus: solo tre posti in terapia intensiva a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Sono solo tre i posti ancora disponibili in Terapia intensiva all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, l'unico presidio Covid nel sud Sardegna. Lo conferma all'ANSA il direttore sanitario Sergio Marracini.

Complessivamente sono 16 i posti letto in intensiva, 13 già occupati, 135 invece le persone attualmente ricoverate nella struttura ospedaliera.

Tra i 133 nuovi positivi accertati oggi in Sardegna, si apprende che quattro casi si sono verificati all'ospedale Marino. Si tratta di due pazienti e due infermieri: già ricostruiti i contatti avuti con i positivi, tutti saranno sottoposti a tampone. (ANSA).