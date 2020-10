Vela: Audi Sailing Champions League, guidano in due

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sono iniziate oggi le regate alla Audi Sailing Champions League final, organizzate dallo Yacht club Costa Smeralda con il supporto del main partner One Ocean Foundation. Due le serie completate, per un totale di otto prove. In testa alla classifica provvisoria, a pari punti, ci sono il Norddeutscher Regatta Verein e il team finlandese del Åländska Segelsällskape. Terzo posto per gli svizzeri del Seglervereinigung Kreuzlingen. Le regate odierne sono state caratterizzate da un vento instabile proveniente da nord-ovest-ovest con un'intensità fra i 18 e i 22 nodi.

Già dal primo giorno i team si sono dati battaglia in mare nella cornice del Golfo del Pevero. I tedeschi del Norddeutscher Regatta Verein e i finlandesi del Åländska Segelsällskape hanno conquistato la vittoria nelle rispettive due prove odierne.

L'equipaggio svizzero del Seglervereinigung Kreuzlingen, dopo un terzo posto nella prima prova, ha vinto la seconda, posizionandosi così al terzo posto della classifica generale provvisoria. (ANSA).