In auto con oltre 1 kg di marijuana, 2 arresti a Nuoro

Fermati a un posto di blocco dalle Volanti della Questura di Nuoro, due nuoresi sono stati trovati in possesso di 1,222 chilogrammi di marijuana custodita in una sacca bianca all'interno del bagagliaio. Fabrizio Corda di 46 anni e Sandro Gregu di 45 sono stati arrestati dagli agenti per detenzione di droga ai fini di spaccio, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi. All'interno dell'abitacolo dell'auto infatti c'erano anche una spranga, un bastone di legno e una cartuccia cal. 12. Durante la perquisizione a casa di Gregu sono stati rinvenuti inoltre 129 grammi di marijuana e un bilancino di precisione e semi di canapa indiana.