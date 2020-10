Covid: posti letto Sassari al limite, protesta Nursind

L'impennata di contagi da Covid-19 rischia di mandare in tilt il reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari e l'ospedale Santissima Annunziata. Un allarme di emergenza logistica arrivato dal Pronto soccorso, che ieri notte ha dovuto gestire contemporaneamente nove pazienti positivi, con l'impossibilità di ricoverarli in reparto per la mancanza di posto letto. In Malattie infettive sono stati aggiunti 5 letti-barella, al momento ancora vuoti, privi di postazione ossigeno. Altri 8 posti letto sono stati allestiti nella clinica medica dell'Aou, dove già ieri mattina erano iniziata la trasformazione in reparto Covid. Da Pneumologia, al completo per i posti Covid, un paziente è stato trasferito a Nuoro. Due pazienti positivi anche in Geriatria, dove sono stati eseguiti i tamponi su tutti i degenti.

La situazione limite è stata stigmatizzata dal NurSind, il sindacato degli infermieri. "A Malattie infettive su 40 posti abbiamo già 41 ricoveri", denuncia Fausta Pileri. La situazione si complicherebbe se i letti-barella venissero usati per alcuni dei positivi transitati ieri al Pronto soccorso. "I pazienti sono tutti allettati e con ossigeno, Casco-Cpap - osserva Pileri - Se è vero che sono stati mandati nuovi infermieri a dare supporto in reparto, è anche vero che questi sono tutti giovani, neo assunti e non formati: in questa situazione chi ha più esperienza professionale deve presenziare per vigilare". Non solo. "In Pneumologia i due unici infermieri in turno devono dividersi - rincara - uno in zona Covid e l'altro ad assistere gli altri ricoverati". Per Fausta Pileri "la situazione è assurda, mette in pericolo pazienti e operatori".

L'emergenza Covid non è l'unica criticità della sanità nel Sassarese. Il presidente dell'ordine dei medici, Nicola Addis, solleva il problema del pensionamento di figure apicali nell'ospedale di Ozieri, con posti vacanti e carenza di personale medico nel servizio Diabetologia, che segue anche i pazienti degli ambulatori del Goceano, e di Nefrologia e Dialisi, in sofferenza per scarsità di personale.