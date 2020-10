ANSA-IL-PUNTO/COVID: vertiginoso aumento casi Sardegna, 186

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Dopo il lieve calo di ieri, con 122 positivi in 24 ore, la curva dei contagi si impenna nuovamente in Sardegna dove si registra un nuovo record di casi: 186. Nell'ultimo report dell'Unità di crisi regionale si conta anche una nuova vittima, 169 in tutto. E continua a crescere anche la pressione sugli ospedali, con oltre 200 ricoverati, tanto che l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu annuncia l'istituzione di un ospedale da campo a Nuoro e la riapertura dei reparti Covid nelle strutture private del Policlinico Sassarese e del Mater Olbia, accanto all'aumento dei posti letto a Cagliari e Sassari. Ma proprio nel capoluogo del nord Sardegna la situazione è già al limite e monta la protesta degli infermieri del Nursind. Un allarme di emergenza logistica è arrivato dal Pronto soccorso, che ieri notte ha dovuto gestire contemporaneamente nove pazienti positivi, con l'impossibilità di ricoverarli in reparto per la mancanza di posto letto. In Malattie infettive sono stati aggiunti 5 letti-barella, al momento ancora vuoti, privi di postazione ossigeno. Altri 8 posti letto sono stati allestiti nella clinica medica dell'Aou, dove già ieri mattina erano iniziata la trasformazione in reparto Covid. Da Pneumologia, al completo per i posti Covid, un paziente è stato trasferito a Nuoro.Non va meglio a Cagliari dove all'ospedale Brotzu si sono registrati casi tra gli operatori e pazienti ed è stato dato il via allo screening al reparto di Nefrologia. Intanto cresce l'inquietitudine degli studenti di Cagliari e del Sud Sardegna che si ritengono "a rischio contagio" per i bus troppo affollati: oggi primo sciopero di massa, ma sono previste altre proteste. (ANSA).