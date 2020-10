Piantagione marijuana a Ulassai, obbligo dimora per 30enne

E' stato sorpreso in campagna in località Gorroppu, a Ulassai, mentre curava una piantagione di marijuana. Un 30enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della stazione del paese per coltivazione di sostanza stupefacente. In seguito all'udienza di convalida il giudice ha attenuato la misura, disponendo per lui l'obbligo di dimora nelle ore notturne. Le piante, di dimensione variabile e comprensive di inflorescenze, stavano per essere tagliate ed essiccate, una procedura che sarebbe avvenuta all'interno di un casolare. Tutti gli arbusti sono stati sequestrati. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato scoperto dopo vari appostamenti degli uomini della Squadriglia Anticrimine della Compagnia di Jerzu, in un terreno nella sua disponibilità.