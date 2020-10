Maltempo: tromba d'aria ad Alghero, volano tetti di 4 case

A causa del maltempo che sta interessando il nord della Sardegna, dove è stato prorogato lo stato di allerta meteo, una tromba d'aria si abbattuta su Alghero. Particolarmente colpita la zona tra Carrabufas e Surigheddu: sono caduti alberi e pali della rete elettrica, la furia del vento ha anche scoperchiato i tetti di quattro abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le aree dove sono stati registrati danni. Sul posto per la conta dei danni anche la polizia locale di Alghero, la protezione civile comunale, l'Enel, la polizia e i carabinieri.

NUBIFRAGIO IN GALLURA - Un violento acquazzone che ha interessato diverse aree del Nord Sardegna ha reso impraticabile l'arteria viaria di collegamento tra le strade statali 672 "Sassari-Tempio" e 127 "Settentrionale Sarda". La strada si trova in territorio comunale di Bortigiadas nell'alta Gallura. Il nubifragio ha allagato il manto stradale e l'Anas ha deciso di chiudere al traffico la bretella. Sul posto anche le forze dell'ordine.