Lotta a tumori, sede Confcommercio sud Sardegna diventa rosa

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - La sede di Confcommercio Sud Sardegna si tinge di rosa per supportare simbolicamente il progetto "Pink is good" della Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta contro i tumori femminili. L'appuntamento è fissato per domani. "L''auspicio - spiega la presidente del gruppo terziario donna Graziella Puddu - è che il nostro contributo possa sensibilizzare maggiormente a ricorrere alla prevenzione, senza dimenticare che dobbiamo sostenere la ricerca scientifica, cruciale per sconfiggere quanto prima i tumori".

Anche per questa edizione, le nuove Pink Ambassador selezionate sosterranno un intenso allenamento gratuito, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nell'ambito del progetto Runcard, permettendo così di prepararsi ad una staffetta che collegherà virtualmente 14 città per ricordare ancora una volta l'importanza della prevenzione e del finanziamento alla ricerca scientifica d'eccellenza: venerdì 16 la tappa cagliaritana. (ANSA).