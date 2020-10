Pronto Soccorso Sassari 'bloccato' da dieci positivi

Il pronto soccorso dell'ospedale civile di Sassari paralizzato dai pazienti positivi al coronavirus. In serata una decina di persone arrivate al Santissima Annunziata sono risultate positive al Sars Cov2 e non possono essere trasferite al reparto Malattie Infettive dell'Aou perché i 40 posti letto sono esauriti.

L'Aou starebbe valutando tre soluzioni per liberare il Pronto soccorso dai pazienti covid: ricoverarli su barelle nei corridoi di Malattie infettive, trasferirli con un convoglio di ambulanze all'ospedale di Nuoro, o aprire in fretta e furia la Clinica medica Aou, dove in giornata erano iniziate le operazioni per allestire un ulteriore reparto covid.