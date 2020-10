Covid: in Sardegna attivati 255 posti letto, occupati 198

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - In Sardegna i posti letto allestiti e dedicati ai pazienti Covid sono 255 in totale. Di questi, 198 sono occupati, di cui 172 in degenza ordinaria e 26 in terapia intensiva. Restano quindi a disposizione rispettivamente 43 e 14 posti da sfruttare in caso di necessità.

Sono i numeri sull'ospedalizzazione nell'Isola sui quali ha riferito in Aula l'assessore della Sanità Mario Nieddu durante la discussione della mozione presentata dall'opposizione sulla gestione dell'emergenza coronavirus in questa seconda fase di recrudescenza dei contagi.

L'esponente della Giunta Solinas ha spiegato che la Regione fa riferimento al piano di contenimento varato dall'Esecutivo che prevede l'attivazione al bisogno fino a un massimo di 402 posti letto. Per quanto riguarda le Usca - Unità speciali di continuità assistenziale - quelle opertaive sono 17 e altre due sono in fase di attivazione. Nieddu ha riconosciuto che su questo fronte esistono criticità: "Ci scontriamo costantemente con la carenza di medici disponibili a ricoprire il ruolo di assistere i pazienti sintomatici a domicilio", ha chiarito in Aula.

L'assessore ha poi citato l'attuale indice di ricoverati con sintomi sul totale dei positivi: "La Sardegna si attesta al 5,65%, uno dei migliori a livello nazionale", ha sottolineato.

Quindi la campagna vaccinale contro l'influenza, utile a migliorare le diagnosi differenziali. "E' messa in totale sicurezza - ha assicurato - siamo stati la terza Regione a chiudere la gara dei vaccini. Abbiamo ordinato 530mila dosi e il primo lotto è già arrivato, chiuso in questi giorni anche l'accordo con i medici di famiglia". (ANSA).