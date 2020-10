ANSA-IL-PUNTO/COVID: 198 letti occupati su 255 in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - In Sardegna i posti letto allestiti e dedicati ai pazienti Covid sono 255 in totale. Di questi, 198 sono occupati, di cui 172 in degenza ordinaria e 26 in terapia intensiva. Restano quindi a disposizione rispettivamente 43 e 14 posti da sfruttare in caso di necessità, mentre Il piano di contenimento varato dall'Esecutivo che prevede l'attivazione al bisogno fino a un massimo di 402 posti letto. Sono i numeri sull'ospedalizzazione nell'Isola sui quali ha riferito in Aula l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Contagi oggi in lieve calo: sono infatti 122 i nuovi positivi rispetto ai 157 di ieri, con un incremento di 2.158 tamponi. I decessi sono invariati: 168 in tutto. Aumenta invece il numero dei pazienti ricoverati: +26 in terapia intensiva e +8 in non intensiva. Da oggi novità sui test: la Regione ha dato il via libera anche ai privati cittadini di rivolgersi ai laboratori pubblici per sottoporsi al tampone molecolare, ai test anticorpali e sierologici, ma solo su prescrizione medica. Il servizio è a pagamento, da 7 a 65 euro. Si registra poi una stretta in un comune del sud Sardegna a causa dell'impennata di contagi: il sindaco di Samassi Enrico Pusceddu ha firmato un'ordinanza con cui sospende l'attività didattica nelle scuole fino al 18 ottobre e impone il divieto di sosta per i pedoni nelle piazze, aree verdi, parchi e parcheggi sino al 21.

Il Covid irrompe anche nello sport: il tennista azzurro Fabio Fognini, n.16 Atp, impegnato al Sardegna Open di Santa Margherita di Pula e dato per favorito alla vittoria, è risultato positivo. Al suo posto è stato ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic, n.166 del ranking.

"Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti", scrive sul suo profilo Instagram.

Non solo tennis: proibita dal decreto del ministro Spadora S'Istrumpa, l'antichissima lotta sarda che grazie al riconoscimento del Coni è diventata un vero e prorpio sport.

Questa disciplina di contatto è stata messa al tappeto dal Covid. "Uno stop che non fa una grinza - spiega all'ANSA Giampiero Columbu, ex lottatore e attuale presidente della Federazione di Ollolai - ma così rischiamo l'estinzione. (ANSA).