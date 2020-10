Finisce contro un'auto in sosta, morto un 71enne

Ha perso il controllo dell'auto e ha tamponato con violenza una vettura in sosta, morendo sul colpo. Ferite lievemente due persone che si trovavano sull'altra auto. E' accaduto ieri sera a Narcao nel sud Sardegna. Un 71enne, Lugi Bellu di Narcao, stava percorrendo la provinciale 78 nella frazione Is Cherchis al volate di una Fiat Panda. Per cause non accertate ha perso il controllo della vettura che è finita contro l'altra macchina che era ferma sul ciglio della strada. L'impatto è stato violento.. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Narcao, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti all'ospedale Sirai di Carbonia.