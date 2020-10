Covid: 'Calca sui bus', a Cagliari studenti scioperano

Primo sciopero degli studenti a Cagliari per il Covid 19. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dopo gli ultimi episodi di coronavirus in città con alcuni casi di alunni e docenti positivi e diverse classi in quarantena. Nel mirino soprattutto il problema dei trasporti: gli studenti continuano a chiedere perché in classe devono rimanere distanziati mentre nei bus per la scuola si ritrovano puntualmente accalcati uno accanto all'altro.

L'invito allo sciopero è stato diffuso attraverso le chat. Un primo messaggio invitava gli studenti a rimanere, senza assembramenti, davanti agli istituti. Un altro, per evitare complicazioni e possibili situazione a rischio, invitava invece i ragazzi intenzionati a scioperare a rimanere a casa.

Diserzione delle scuole a macchia di leopardo: in qualche classe tutti assenti, in altre quasi tutti presenti. Ma gli studenti annunciano: sino a quando non cambierà la situazione ci saranno altre iniziative.