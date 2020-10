Cecchinato e Sonego avanti al Sardegna open

Fuori Seppi, Mager e Zeppieri. Avanti Sonego e Cecchinato. Giornata buona quasi a metà per gli italiani sui campi in terra rossa al Forte Village Sardegna Open, ATP 250 con un montepremi di 271.345 euro. Tra Mager e Cecchinato, messi uno contro l'altro dal sorteggio, uno doveva andare via. Mager ha rischiato il colpaccio: ha vinto il primo set e ha sprecato un match point sul tie break al secondo. Onore però a Cecchinato: il palermitano non si è mai lasciato tentare dalla resa. E, dopo aver ribaltato il tie break, si è spianato anche psicologicamente la strada per il facile successo (6-2) al terzo set.

Sconfitta di Seppi invece contro l'argentino Delbonis: prima di uscire al secondo set peró ha costretto l'avversario sudamericano a sudare al tie break. Nell'altro derby azzurro Sonego ha battuto in due set il connazionale Zeppieri. E, se il primo set è stato abbastanza facile (6-2), il secondo è invece finito al tie break. Nelle altre partite lo spagnolo Andujar ha battuto con un doppio 7-5 lo slovacco Kovalik. Evidentemente era giornata per gli iberici: Carballes Baena, battendo 7-5, 6-4 l'argentino Coria si è guadagnato l'accesso agli ottavi contro Fognini, domani alla prima gara del torneo di Santa Margherita di Pula. Avanti pure il serbo Djere: 6-3, 6-1 contro l'indiano Nagal.