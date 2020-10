Blitz contro pesca a strascico, Gdf sequestra 50 kg di pesce

(ANSA) - CAGLIARI, 13 OTT - Oltre 50 chili di pesce sequestrati e due persone multate. È il bilancio dell'operazione condotta dai militari della Stazione navale della Guardia di finanza di Cagliari all'interno del Canale di Santa Gilla. Ieri sera alle Fiamme gialle è arrivata una segnalazione in merito a un pescatore intento a pescare a strascico. Sul posto sono state subito inviate una vedetta e una pattuglia a terra, ma a causa del basso fondale non è stato possibile raggiungere il pescatore. I militari delle Fiamme gialle si sono appostati in zona fino all'alba di oggi. Hanno atteso che il pescatore rientrasse. L'uomo ha scaricato il pescato e tutta l'attrezzatura illegale, consegnandoli a un complice che ha cercato di allontanarsi a bordo di un furgone Fiat Doblò. I due sono stati bloccati. Dovranno pagare multe per settemila euro, le attrezzature e il pesce sono state sequestrate. I prodotti ittici sono stati analizzati dai veterinari e poi donati integralmente alla Caritas di Elmas. (ANSA).