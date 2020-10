Zola e Tortu superstar ai premi Ussi Sardegna 2020

Gianfranco Zola ospite d'onore a Is Molas della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2020. Lo stesso Magic Box ha premiato il rossoblù Joao Pedro: scambio di complimenti e battute tra i due numeri 10. Dal calcio all'atletica: presente anche Filippo Tortu che ha ricevuto un riconoscimento intitolato a Gianfranco Fara, storico presidente regionale del Coni. Premi per atleti, dirigenti, tecnici, club isolani e nazionali che si sono messi in evidenza nel biennio 2019-20. Ma non solo: tra i premiati Giuseppe Tomasini, Mario Brugnera, Adriano Reginato e Ricciotti Greatti, quattro protagonisti del Cagliari dello scudetto 1969-70.

Riconoscimenti anche per la Dinamo Banco di Sardegna (messaggio di ringraziamento a distanza da parte del presidente Sardara) , Riccardo Trevisani (telecronista Sky), Sara Desini (argento Europei Sitting volley), Dalia Kaddari (campionessa italiana 200 metri atletica leggera), Alessandro Cicu (triatleta paralimpico), Federico Pilloni (giovane vicecampione mondiale di windsurf), Stefano Arrica (dirigente sportivo), i pesisti Marco Bitti e Laura Macciò, le ragazze del Futsal Cagliari di A1 e della Karalis Pink team, i golfisti Alberto Grilletti ed Enrico Pani.

Il premio Joseph Vargiu è andato al pugile Federico Serra. Riconoscimenti speciali per Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, e per don Walter Onano, capitano della selezione di calcio a 11 dei sacerdoti. All'ex Cagliari Jeda il premio intitolato a Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018: presenti alla consegna Renato e Bruno Astori, fratello e padre del giocatore di Milan, Cagliari, Roma e Fiorentina.