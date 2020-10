Turismo: la scommessa della Lega, 3mln per aree sosta camper

Tre milioni di euro per attrezzare 100 aree di sosta per camper e incentivare così il turismo itinerante in Sardegna. "Si tratta di una fetta di mercato finora trascurata e capace di dare un impulso all'economia locale", spiega la consigliera regionale della Lega Sara Canu, prima firmataria di una proposta di legge ad hoc presentata questa mattina e sottoscritta da altri partiti della maggioranza. Si stima che ogni anno in Italia questa forma di turismo valga 2,9 miliardi di euro. L'auspicio, chiarisce Canu, è che "l'Isola intercetti almeno l'uno per cento, cioè 29 milioni di euro che andrebbero a incrementare soprattutto il settore nelle zone interne".

Sarebbe anche una boccata d'ossigeno, considerato che quest'estate il Covid-19 ha ridotto notevolmente i profitti delle imprese turistiche. Infatti, fa notare l'esponente della Lega, "viaggiare in autocaravan consente di conservare il distanziamento sociale garantendo tutte le misure di sicurezza". La legge si propone di normare la gestione e i servizi del turismo itinerante come la raccolta dei rifiuti solidi, scarico dei reflui, acqua potabile, energia elettrica, illuminazione e servizi igienici.

L'idea raccoglie il plauso dei sindaci delle zone interne. "Quest'anno - sottolinea il primo cittadino di Seulo, Enrico Murgia - abbiamo avuto 10mila visitatori a Sa Stiddiosa, un record per questo sito sul Flumendosa. Se avessimo a disposizione un'area camper attrezzata potremmo incrementare ulteriormente questo dato. E lo stesso discorso vale per decine e decine di comuni delle zone interne della Sardegna a rischio di spopolamento". Per Michele Cossa (Riformatori) "questa proposta di legge raccoglie un'esigenza davvero sentita e l'idea di sostenere direttamente i Comuni interessati è vincente".

"Spero che il Consiglio approvi velocemente questo testo perché - osserva il consigliere del gruppo Misto, Roberto Caredda - rappresenta una misura concreta per l'economia locale e da più parti mi è stata caldeggiata".