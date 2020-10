Tennis: esordio vincente di Musetti al Sardina open

Spettacolare Lorenzo Musetti nella giornata di esordio del tabellone principale del Sardegna open Atp 250 al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Il giovanissimo talento azzurro ha battuto in due set (7-6, 7-5) l'argentino Cuevas, numero 64 al mondo. Sicurezza, freschezza e tecnica: così il diciottenne di Carrara ha piegato in due set la resistenza dell'esperto sudamericano.

Più dura per lo statunitense Paul la sfida con il russo Martin, risolta solo al terzo set. Vittoria in rimonta: 5-7, 6-3, 7-5. Nel derby italiano successo a sorpresa di Pellegrino su Travaglia, uscito di scena per ritiro al terzo set dopo aver vinto il primo e perso il secondo: 4-6,7-6 e poi forfait con Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni, in vantaggio per tre a zero. Netta invece la vittoria (6-1, 7-5) di Veselj su Majchrzak. Fuori nel doppio maschile Cecchinato Seppi: avanti Peers Venus.