Porti: authority Mare di Sardegna la più efficiente d'Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna in cima alla classifica per efficienza. Lo dice lo studio presentato a Napoli dalla VSL Club. Il risultato arriva da un raffronto tra costi e ricavi, con un incrocio matematico-finanziario tra la variabile sull'indice economico sulla redditività del capitale proprio e l'indice di efficienza (rapporto tra entrate correnti proprie ed uscite correnti di finanziamento). "Il dato - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority del Mare di Sardegna - non può che essere accolto con soddisfazione, specialmente in un momento difficile come quello attuale. Un risultato positivo che, ancora una volta, ci colloca al vertice dei sistemi portuali più efficienti e virtuosi d'Italia".

Terzo riconoscimento in appena un anno. "Efficienza, ma anche rapidità nei pagamenti e risultati sui importanti traffici - conclude Deiana - Quanto riportato nel corso della Napoli Shipping Week si aggiunge all'ottimo risultato raggiunto lo scorso anno nella classifica, stilata dal Mef, che ha visto il nostro ente primo, su 22 mila, per percentuale di fatture pagate e tra i più rapidi con 17 giorni rispetto ai 46 di media nazionale, per la liquidazione dei crediti. Performance che si completa con il dato emerso nel bollettino statistico di Assoporti, che pone l'Autorità portuale sarda prima in Italia per numero passeggeri su traghetto, seconda per movimentazione delle rinfuse liquide e terza per tonnellate globali di merce".

(ANSA).