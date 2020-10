Doppio blitz a Cagliari, tre arresti e 2 kg droga recuperati

Quasi due chili di droga sequestrati e tre persone arrestate. È il bilancio della doppia operazione condotta dalla polizia a Cagliari. I primi due a finire in manette sono stati Sandro Berosi, 51 anni sorpreso in via Seruci a Cagliari con sotto braccio una busta con 270 grammi di marijuana e Stefano Cao, 38 anni bloccato all'interno della palazzina in cui vive Berosi. Gli agenti hanno perquisito abitazioni e cantine in uso ai due, anche con l'ausilio del cane antidroga Ambra, recuperando complessivamente oltre un chilo di marijuana e 75 grammi di hascisc.

Il terzo a finire in manette è stato Enrico Usula, 19 anni di Villacidro. Il giovane è bloccato in viale Elmas ha aggredito I poliziotti che volevano controllarlo.Gli agenti lo hanno bloccato e perquisito: nelle tasche nascondeva 6 grammi di marijuana. Nella sua abitazione gli agenti ne hanno poi trovato altri 235 gr.. Il giovane oltre all'accusa di detenzione e spaccio di droga deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.