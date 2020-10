Covid: riapre sezione scuola materna Nuoro chiusa dal 28/9

(ANSA) - NUORO, 12 OTT - Dopo 15 giorni di sospensione forzata riapre domani la sezione della scuola materna di Sant'Onofrio di Nuoro , chiusa il 28 settembre scorso per una positività al covid 19 di un dipendente della struttura: tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati tra il personale della scuola materna venuto a contatto con la persona contagiata.

Ma il sindaco Andrea Soddu protesta ancora una volta per le lungaggini negli screening. "La notizia ci conforta ma non si possono aspettare 15 giorni per l'esito dei tamponi e lasciare le famiglie e il personale scolastico nell'incertezza", ha affermato Soddu che oggi ha scritto una lettera al presidente della Regione Christian Solinas sulla difficoltà di comunicazione tra autorità sanitaria e amministrazione comunale.

(ANSA).