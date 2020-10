45 multe a Nuoro, niente distanze o senza mascherina

(ANSA) - NUORO, 11 OTT - Quarantacinque persone sono state multate, solo ieri, a Nuoro per non avere rispettato le norme che impongono il distanziamento sociale e l'obbligo di portare, anche all'aperto, le mascherine.

Sono stati effettuati anche dei posti di blocco.

Complessivamente sono state controllate 171 persone, 27 autoveicoli e sei locali.

I servizi, disposti con un'ordinanza del Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, sono stati svolti in forma coordinata dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. (ANSA).