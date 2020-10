Accoltella la madre al collo, 29enne denunciato per lesioni

In stato di agitazione ha accoltellato al collo la madre, rischiando di ucciderla. Un 29enne, con problemi psichici, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Iglesias per lesioni. La mamma, una 49enne è stata medicata all'ospedale Sirai di Carbonia ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. I fatti sono avvenuto all'alba di oggi a Bugerru. Il ragazzo ha accoltellato la madre colpendola di striscio al collo. sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. La donna è stata trasportata in ospedale, per essere medicata. Il ragazzo è stato bloccato ed è stato sequestrato il coltello. Il 29enne è stato poi accompagnato al centro d'igiene mentale dell'ospedale Sirai di Carbonia.