Rally Italia Sardegna: leader classifica è lo spagnolo Sordo

Al Rally Italia Sardegna Sordo mantiene il comando. Lo spagnolo della Hyundai i20 allunga con uno scratch ma è duello tra Ogier in rimonta su Toyota che vince 4 crono e Neuville è 3/o con un successo in prova. Domani giornata conclusiva per la gara organizzata dall'Automobile Club D'Italia con il supporto della Regione Sardegna, 6/o round del Campionato del Mondo, 6 prove speciali per 101,69 Km cronometrati. Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 Coupè WRC hanno allungato in vetta alla gara sarda.

L'equipaggio spagnolo dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha vinto la PS 8 e ben coadiuvati dalla i20 Coupè WRC in una strategia di gara finora perfetta hanno ora 27"4 secondi di vantaggio. Grande duello per il 2/o posto dove hanno chiuso la giornata i francesi del Toyota Gazoo Racing WRT Sebastien Ogier e Julienne Ingrassia sulla Yaris WRC con rimonta in chiusura. Terza piazza per l'altra Hyundai i20, quella dell'equipaggio Belga Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul: una sbavatura nel crono finale li ha riportati in 3/a posizione con uno svantaggio di 1,5 secondi.

Le differenze sono sottili e le sorti della prima gara italiana del mondiale rally sono sicuramente aperte..