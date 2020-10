Covid: una cover anti contagio per i banchi delle scuole

Una cover anti Covid per i banchi di scuola. Presentato anche in Sardegna dall'associazione Visionari- no profit specializzata in tecnologia - in collaborazione con l'azienda Ecovida, il progetto "Bibicar". Si tratta delle vere e proprie "cover" da applicare ai banchi delle scuole dell'infanzia ed elementari. Obiettivo: trasformare il banco in un gioco istruttivo, protetto, personalizzato e a prova di Covid. Materiale ecocompatibile e sicure: cartone e plastica riciclata trasformano il banco scolastico in una utilitaria, in un camion dei pompieri, in un mini bus o in un'auto della polizia.

Una volta montata, la cover "Bibicar" rende il banco un posto sicuro, chiuso sui tre lati dove siede il bambino ma con inserti in plastica riciclata trasparente come parabrezza e finestrini, in modo da consentire la visione all'esterno e l'interazione con gli altri bambini e l'insegnante. Il progetto assegna inoltre al bambino stesso un ruolo centrale, consentendogli di colorare la sua macchinina e scrivere il proprio nome sulla targa, personalizzando al massimo il banco.