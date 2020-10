Regione riapre palazzetti, fino a 700 persone

La Regione Sardegna riapre al pubblico gli stadi e i palazzetti dello sport per le gare all'aperto o al chiuso per le competizione che si svolgono sino al 15 ottobre portando la capienza massima nei palazzetti a 700 persone. Lo ha deciso il governatore Christian Solinas con un'ordinanza valida a partire da oggi. Ai singoli eventi sportivi non potrà partecipare un numero di spettatori superiore al 25% della capienza massima e comunque, dice l'ordinanza, fino ad un massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e 700 nei palazzetti al chiuso, come specificato nell'allegato 1 dell'ordinanza. I biglietti saranno acquistati on line e saranno distanziate tra loro anche le persone conviventi. Il pubblico dovrà indossare la mascherina durante tutto l'evento sportivo e saranno chiusi i punti ristoro.