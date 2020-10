Covid: controlli dei carabinieri a Oristano, 13 sanzioni

Sono 13 le persone multate nell'ultima settimana dai carabinieri di Oristano per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Sotto i riflettori dei militari dell'Arma sono finite le zone maggiormente frequentate e i locali del centro cittadino. A fronte di 1800 persone controllate ne sono state sanzionate 13. Riguardo gli esercizi commerciali, ispezionati anche con i carabinieri del Nas, su 91 controlli non è stata elevata alcuna contravvenzione. L'attività proseguirà incessante anche nelle prossime settimane.