Rally Italia Sardegna: Sordo in testa in prima tappa

È Dani Sordo su Hyundai i20 Coupè il protagonista del Rally Italia Sardegna, sesta tappa del Campionato del Mondo. Dopo l'anteprima con lo shakedown di ieri ad Olmedo, oggi i team in gara hanno lasciato il parco assistenza di Alghero all'alba e dato spettacolo con la prima tappa che si è sviluppata su percorsi e prove miste. Lo spagnolo dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team, navigato da Carlos Del Barrio, ha preso il comando sul 4/o crono della giornata e ha vinto 4 sfide, delle 6 disputate in giornata.

Al secondo posto ha chiuso l'equipaggio finlandese con Teemu Suninen, navigato da Jarmo Lehtinen, alla guida Ford Fiesta WRC della M-Sport ha vinto il crono d'apertura ed è rimasto al comando fino al 3/o. Il terzo posto del podio se lo sono aggiudicati Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 Coupè WRC, che in finale di giornata hanno scavalcato i francesi Sebastien Ogier e Julienne Ingrassia, partiti secondi dalle prove, sulla Toyota Yaris WRC del Team Gazoo. I leader della classifica mondiale, Elfyn Evans e Scott Martin, equipaggio britannico del Toyota Gazoo Racing Team, hanno aperto le partenze della tappa in terra sarda sulla loro Yaris WRC, si sono difesi in ogni modo, ma non sono riusciti a fare meglio del quinto posto.

Nella WRC2 ha chiuso in vetta lo svedese Pontus Tidemand su Skoda, alla sua prima volta in Sardegna, davanti ad Adrien Fourmaux, Sfortunati i piloti italiani con Marco Pollara tradito da un semiasse, e Fabio Andolfi costretto allo stop da un malessere fisico.