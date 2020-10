Paesaggisti conquistati dal giardino in memoria di Teresina

Un incidente mortale due anni fa: la vittima, Teresina Collu, fu investita in viale Diaz mentre attraversava la strada. Qualche mese dopo i figli presentarono al Comune di Cagliari il progetto firmato dallo studio Dmc Architetti con la proposta di realizzare, a spese loro, un giardino in memoria di Teresina. L'amministrazione comunale accolse la richiesta: un anno dopo il giardino fu inaugurato è intitolato a lei.

Ora questo spazio verde nato accanto al bunker di Monte Mixi, trova spazio e visibilità tra le pagine dell'edizione 2020 di Topscape Paysage, l'unico periodico internazionale (in lingua italiana e inglese) nato in Italia e dedicato interamente al tema della progettazione del paesaggio contemporaneo. Il giardino è protetto da una leggera staccionata che in primavera si colora dei fiori di Plumbago, con attrezzature per il gioco, e abbellito da una grande quantità di nuovi fiori e arbusti.

"Gli investimenti diffusi, siano essi pubblici o privati, possono essere considerati un obiettivo facilmente perseguibile, dato che coesistono tutte le ragioni economiche, sociali e culturali per promuovere queste azioni - spiegano le professioniste della Dmc - soprattutto ora che i cittadini si sono resi conto, anche per via della quarantena da Covid 19, di quanto sia importante poter usufruire delle aree verdi".