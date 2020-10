Covid: un positivo in Tribunale a Nuoro, sospese le udienze

(ANSA) - NUORO, 09 OTT - Un dipendente del tribunale di Nuoro è risultato positivo al Covid-19 e da questa mattina sono state sospese le udienze che sono state rinviate alla prossima settimana. L'ingresso nel Palazzo di giustizia, che non è stato chiuso, è limitato agli "affari urgenti e indefferibili". Lo scrivono, in una breve comunicazione affissa fuori dal tribunale, il presidente Vincenzo Amato e la Procuratrice Patrizia Castaldini. In collaborazione con l'Ats è stata avviata l'attività di tracciamento dei contatti della persona positiva che si trova da 48 ore nel proprio domicilio in un paese della provincia. Tutti i dipendenti chiedono ora di essere sottoposti a tampone. (ANSA).