Covid: un positivo alla Torres, rinviata gara serie D

(ANSA) - SASSARI, 09 OTT - Un dirigente della Torres Calcio di Sassari è risultato positivo al coronavirus e la gara del campionato di Serie D Nocerina-Torres, in programma domenica in Campania, è stata rinviata ufficialmente a mercoledì 21 ottobre.

Giocatori e staff della Torres dovranno sottoporsi ai tamponi, che saranno effettuati all'inizio della prossima settimana, e nell'Ats, dopo avere contattato l'Ats, la dirigenza societaria ha deciso di non partire per la trasferta di Angri (Salerno). Ha quindi informato della situazione la Lega nazionale dilettanti, che ha concesso il rinvio della gara di domenica. "Nessun giocatore risulta contagiato o presenta sintomi ma, nell'ottica della prevenzione, la società ha avviato tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del contagio in considerazione del viaggio da affrontare verso la Campania", spiega una nota diffusa dalla Torres. (ANSA).