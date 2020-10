Covid: studenti senza mascherina a Sassari, fioccano multe

(ANSA) - SASSARI, 09 OTT - Fioccano le prime multe a Ssasari per la violazione sull'obbligo della mascherina all'aperto. I controlli in borghese della Polizia locale si sono concentrati davanti alle scuole, dove all'ingresso e all'uscita dalle lezioni di verificano molti assembramenti. Ieri i poliziotti in borghese si sono appostati davanti al liceo scientifico di via Monte Grappa e dopo avere osservato il comportamento dei ragazzi ne hanno sanzionato sette con una multa da 400 euro a testa, perché chiacchieravano in gruppo e nessuno di loro indossava la mascherina.

Gli agenti sono intervenuti anche per far rispettare il distanziamento fra i tanti ragazzi che prima e dopo le lezioni stazionavano davanti all'ingresso della scuola. Altri undici ragazzi sono stati multati, sempre perché non indossavano la mascherina, all'emiciclo Garibaldi, dove facevano gruppo accalcati sulle panchine. (ANSA).