Covid: Saredegna, scontro Giunta-opposizione su posti letto

E' scontro tra maggioranza e opposizione in Sardegna sulla situazione dei posti letto Covid che l'assessore della Sanità Mario Nieddu definisce sotto controllo. Oggi l'esponente della Giunta Solinas replica al capogruppo dei Progressisti Francesco Agus che invece parla di "posti dedicati da tempo insufficienti". Il consigliere della minoranza sostiene che "il trasferimento all'ospedale Marino di Cagliari del reparto di Ortopedia del Santissima Trinità (uno dei tre Covid Hospital nell'Isola, ndr) allo scopo di liberare 24 posti, non è ancora diventato esecutivo, e questo crea problemi alle altre strutture sanitarie che in teoria non dovrebbero ospitare pazienti Covid ma in pratica sopperiscono alla carenza di posti".

La replica dell'assessore: "E' grave diffondere informazioni non vere solo per generare allarmismo, l'emergenza pandemica nell'Isola è sotto controllo ma qualcuno si ostina a soffiare sul fuoco alimentando la paura nei cittadini al punto di distorcere la realtà". Infatti, sottolinea Nieddu, "non è mai accaduto che persone di cui è stata accertata la positività al virus siano state trasferiti in ospedali non Covid per far fronte a una presunta carenza di posti letto, mettendo in pericolo gli altri pazienti e gli operatori sanitari. Piuttosto è vero il contrario". Ma per Agus "i reparti sono pieni e dalla Regione non emerge alcuna strategia: la gestione delle due emergenze in corso, quella legata alla pandemia e quella legata a tutte le altre patologie trascurate in questi mesi, appare sempre più inadeguata".

L'assessore, concentrandosi sul caso del Santissima Trinità di Cagliari, annuncia anche che "è stato allestito un altro reparto dedicato ai pazienti Covid nella ex struttura di Urologia", e che, quindi, "da oggi, proprio al Santissima, saranno attivi ulteriori 20 posti letto per un totale, compresi i 16 di intensiva, di 114". Le critiche e la normale dialettica, conclude il titolare della Sanità, "non dovrebbero mai trascendere nella strumentalizzazione specie di un'emergenza su scala mondiale come quella che stiamo vivendo". Il capogruppo dei Progressisti però insiste e ricorda che "nelle settimane scorse abbiamo presentato mozioni e interrogazioni per segnalare il problema. Da un mese chiediamo che venga convocato il Consiglio regionale per discutere anche di questo". Opposizione accontentata: la seduta sull'emergenza Covid è in programma mercoledì 14 alle 10.30.