Covid: pubblico sfida divieti, folla a Rally Sardegna

La passione per i motori si è rivelata più forte delle norme anticovid e della paura del contagio. Ad Alghero è in svolgimento il Rally Italia Sardegna, sesta tappa del Campionato del Mondo, e nonostante la gara dovesse svolgersi rigorosamente senza pubblico, decine di tifosi si sono assiepati questo pomeriggio lungo le strade sterrate del percorso per assistere al passaggio dei bolidi in corsa. Niente distanziamento di sicurezza e poche mascherine fra gli spettatori più preoccupati di mancare lo scatto giusto con lo smartphone che di contrarre o contagiare il virus.