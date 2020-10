Usano luce di casa per segnali a clienti, arrestati 2 pusher

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - La luce accesa o la luce spenta davanti alle porte delle loro abitazioni era il segnale riservato ai clienti per informarli della disponibilità di droga. Una specie di semaforo per indirizzarli dallo spacciatore che li avrebbe serviti. Lo hanno scoperto i "Falchi" della Squadra mobile della Questura di Cagliari, durante il blitz scattato ieri mattina in due appartamenti contigui in via Ardenne a Cagliari. Arrestati per detenzione e spaccio di droga William Rocca, 22 anni, e Alessio Orrù, di 20.ù Nell'appartamento di quest'ultimo gli agenti hanno sequestrato 63 grammi di marijuana e tutto il materiale per tagliare e confezionare la droga. A casa di Rocca, invece, è stata trovata una dose di cocaina, una di ketamina e 40 grammi di marijuana.

Ora i due giovani si trovano ai domiciliari in attesa del processo. (ANSA).