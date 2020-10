Donne e informazione, monitorata anche la stampa sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Anche la Sardegna nel Global Media Monitoring Project, progetto di ricerca sulle donne nei mezzi di informazione. Quest'anno, grazie al supporto e alla collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) sono state monitorate alcune emittenti locali dell'Isola e la programmazione regionale della Rai.

"La Sardegna è entrata nel network internazionale per analizzare la rappresentanza e la rappresentazione di genere nei media - spiega la presidente del Corecom Susi Ronchi - Appena conosceremo gli esiti del monitoraggio li divulgheremo perché vengano adottati correttivi per assicurare le uguaglianze di genere. Partecipiamo ad un progetto di grande prestigio che ci proietta verso una società che riconosca i diritti di tutti".

Analizzando come donne e uomini vengono rappresentati nelle notizie cartacee, trasmesse da radio e televisione, online e sui social media, il Global Media Monitoring Project mette in luce le disuguaglianze di genere che si perpetuano dentro e fuori i mezzi di informazione e avanza proposte per un cambiamento necessario. (ANSA).