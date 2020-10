Covid: sindaco Seui proroga semi-lockdown sino all'11

(ANSA) - NUORO, 08 OTT - A Seui, uno dei quattro paesi sardi in semi-lockdown per l'impennata di casi positivi al covid 19, scatta una nuova proroga alle restrizioni in attesa del risultato degli ultimi tamponi effettuati.

Con un'ordinanza del sindaco Marcello Cannas prosegue fino all'11 ottobre compreso lo stop alle scuole, ai bar, cimitero e ai negozi non indispensabili.

Resta anche in vigore l'obbligo della mascherina in area pubblica e privata. "Devo con dispiacere comunicare che non essendo a tutt'oggi pervenuti i dati dall'Ats relativamente ai tamponi - scrive il sindaco nel provvedimento - si devono prorogare gli effetti della precedente ordinanza. Ci dispiace molto per le attività ma in questo momento la salute pubblica ha un interesse superiore".

Il paese della Barbagia di Seulo con 1250 abitanti ha già registrato 48 persone positive al virus, un dato che ha convinto il sindaco ad adottare i provvedimenti restrittivi. (ANSA).