Nuova vittima Covid nell'isola, muore 78enne di Mamoiada

Il covid 19 ha mietuto un'altra vittima in Sardegna. Si tratta di un 78enne di Mamoiada che ha scoperto della positività al virus qualche settimana fa, quando è arrivato all'ospedale San Francesco di Nuoro in seguito a una caduta. "È una di quelle notizie che non si vorrebbe mai dare - scrive su Facebook il sindaco del paese Luciano Barone - Ieri pomeriggio, a causa di una crisi respiratoria, sopraggiunta ad un quadro clinico complicato, è venuto a mancare un nostro concittadino che risultava positivo al covid-19. Non mi stancherò mai di ricordarvi che il rispetto delle prescrizioni minime possono fare la differenza. Sopratutto nei luoghi e nelle situazioni in cui siamo esposti a maggiore rischio. Ne va della tutela della parte più esposta e debole della nostra comunità".