Ubriaco in bicicletta, 56enne denunciato a Villacidro

Sbandava e rischiava di schiantarsi contro un'auto. Alcuni passanti lo hanno visto zigzagare lungo la strada e hanno chiamato il 112. Un 56enne di Villacidro è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, ma non era al volante di un'auto, bensì di una bicicletta.

L'episodio è avvenuto ieri sera a Villacidro. Al 112 è arrivata la segnalazione di un passante che aveva visto il ciclista sbandare. I carabinieri hanno subito inviato sul posto una pattuglia che ha fermato il 56enne.

Sottoposto al test con l'etilometro aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,72 quindi oltre tre volte superiore a quanto previsto dalla normativa (0,50).