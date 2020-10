Violano norme, due bar a Sennori chiusi per 5 giorni

Assembramenti, niente mascherine e vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Due bar di Sennori, nella centrale via Roma, sono stati chiusi per cinque giorni e sanzionati dai carabinieri per violazione delle norme anti-covid.

I militari della Compagnia di Porto Torres e della Stazione di Sennori hanno notificato oggi il provvedimento ai titolari dei due esercizi commerciali dove domenica notte sono state riscontrate numerose irregolarità. I militari hanno verificato la presenza di assembramenti, di clienti senza mascherina intenti a consumare bevande alcoliche oltre l'orario consentito, dopo le 3; tutto questo in locali non adeguatamente arieggiati.

I gruppi di giovani sostavano anche all'esterno dei bar, sempre assembrati e senza mascherine. Oltre alla chiusura dei due bar, i carabinieri hanno emesso diverse sanzioni da 400 euro per chi era senza mascherina e 5mila ai titolati dei bar per la somministrazione di alcolici dopo le 3, violazione che in caso di recidiva nel corso del biennio comporta la sospensione della licenza.