Assembramenti e niente mascherine, multe a bar di Arbus

I titolari di due bar di Arbus sono stati multati per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I due esercizi pubblici sono stati ispezionati ieri sera dai carabinieri. I militari hanno riscontrato assembramenti di persone, mancato rispetto delle regole sul distanziamento dei clienti e sull'uso delle mascherine.

Per i proprietari sono scattate le multe. Le irregolarità sono state segnalate anche alla Prefettura che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti.