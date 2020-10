Attentato ad auto imprenditore svizzero a Torpè

L'esplosione di un ordigno rudimentale, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, ha danneggiato a Torpè l'auto di un imprenditore svizzero, residente da tempo in paese, titolare di un'agenzia immobiliare.

Il proprietario del mezzo danneggiato che si occupa della vendita di immobili per la clientela straniera, si è accorto della deflagrazione solo la mattina seguente, notando il parabrezza ed il cofano danneggiati , dopo l'esplosione di un ordigno rudimentale che era stato collocato tra il parabrezza ed il cofano anteriore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i colleghi della Compagnia di Siniscola, coadiuvati dagli agli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Nuoro, che hanno provveduto ad eseguire gli accertamenti tecnici sul luogo dell'attentato e a porre in sicurezza l'intera area.