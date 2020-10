Acqua non potabile in alcuni quartieri di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 07 OTT - Acqua non potabile in diverse zone di Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha disposto oggi due ordinanze per vietare l'uso dell'acqua del rubinetto per fine alimentari nel comparto Cines e nel quartiere Baratta.

Nell'acqua che arriva al comparto Cines le analisi effettuate dall'Arpas hanno riscontrato il superamento dei parametri limite per i trialometani, mentre nel rione Baratta a rendere l'acqua delle rete idrica non potabile è la presenza oltre i limiti stabiliti per legge dei trialometani e del manganese.

Fino a nuove disposizioni è consentito l'utilizzo dell'acqua solo per il lavaggio delle verdure, della frutta e per l'igiene personale e della casa. (ANSA).