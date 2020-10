"Sono stata violentata", 20enne cagliaritana accusa coetaneo

Stavano vedendo un film assieme quando, dopo essere stato respinto, l'avrebbe violentata e poi è andato via. È quanto sta emergendo dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cagliari dopo la segnalazione ricevuta ieri notte su una presunta violenza sessuale subita da una ragazza di 20 anni, studentessa universitaria. Il fatto, secondo il racconto della vittima, è avvenuto nella sua abitazione presa in affitto, e non in una struttura protetta come appreso inizialmente.

Ancora sotto choc, la 20enne, in lacrime, ha chiamato un'amica e le ha raccontato quanto accaduto. È stata quest'ultima a telefonare al 112, mentre rientrava a casa. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Villanova, quindi un'ambulanza del 118. I militari dell'Arma hanno cercato di raccogliere la testimonianza della giovane che all'inizio ha ricostruito parte dell'episodio, ma poi ha deciso di non presentare alcuna denuncia e di non formalizzare le accuse.

Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato il presunto autore della violenza, coetaneo della studentessa, e lo hanno identificato. Mancando però la querela di parte al momento non è possibile procedere d'ufficio nei suoi confronti. La vittima potrebbe comunque decidere di sporgere denuncia in un secondo momento. Si attende anche il referto dei medici: la ragazza, infatti, è stata visitata in ospedale.