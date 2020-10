Muore uno degli anziani travolti da uno scooter a Cagliari

Era ricoverato da quattro giorni in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione e questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. La vittima è Pietro Lai, 77 anni: era stato travolto da uno scooter condotto da un 71enne mentre attraversava la strada insieme alla moglie, venerdì pomeriggio in via Scano a Cagliari.

Tutti e tre gli anziani erano finiti sull'asfalto. Il 77enne era stato trasportato d'urgenza al Brotzu, mentre la moglie al Policlinico. Ferito lievemente anche il conducente dello scooter e ora per lui scatterà l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale.