Covid: viola quarantena per andare in Municipio, denunciata

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Nonostante fosse in quarantena con sorveglianza attiva perché positiva al coronavirus, ma asintomatica, è uscita di casa e si è recata in Comune per sbrigare alcune faccende. Una 57enne è stata denunciata dai carabinieri per violazione delle misure per contrastare il contagio da Covid-19. L'episodio è avvenuto ieri a Gonnosfanadiga, nel Sud Sardegna. La donna che fa l'impiegata, nonostante il divieto, è uscita di casa per andare in Municipio a sbrigare alcune faccende, poi è rientrata. Molte persone si sono accorte della violazione e la voce ha fatto velocemente il giro del paese, fino ad arrivare ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno raccolto varie testimonianze anche da alcune persone che avevano visto la donna in Comune e, al termine delle indagini, hanno denunciato la 57enne. (ANSA).