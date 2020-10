Vela: Azzurra si ferma, lascia la Classe Tp 52

Dopo 10 stagioni di grandi successi, la famiglia Roemmers ha deciso di uscire dal programma sportivo Tp52 di Azzurra, team che detiene il titolo della 52 Super Series di vela. L'avventura di Azzurra nella classe Tp52 era cominciata 9 anni fa, nel circuito allora conosciuto come Audi MedCup e trasformato l'anno successivo in 52 Super Series.

Azzurra, armata dalla famiglia del socio dello Yacht club Costa Smeralda, Albert W.H. Roemmers, ha vinto quattro titoli della 52 Super Series (2012, 2015, 2017, 2019) e un Mondiale Tp52 nel 2015.

È stata una cavalcata lunga 10 stagioni e costellata di successi, l'ultimo dei quali a marzo scorso, con la vittoria della tappa di Città del Capo, l'unica disputata in questa stagione a causa della pandemia da Covid-19.

Nel corso di queste stagioni la struttura del team costruito da Guillermo Parada è rimasta pressoché immutata, in virtù di un meccanismo perfetto e vincente. I principali cambiamenti a bordo hanno riguardato i tattici: Francesco Bruni prima e successivamente Vasco Vascotto hanno lasciato per dedicarsi alle campagne dell'America's Cup con Luna Rossa, mentre il plurimedagliato olimpico Santiago Lange ha rinunciato alla stagione 2020 per prepararsi ai Giochi di Tokyo. Prima che il Covid-19 fermasse tutto, in occasione dell'ultima regata a Cape Town, è stato il nuovo tattico Michele Paoletti a guidare Azzurra alla vittoria.