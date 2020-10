Influenza: medici, pronti per fare i vaccini

"Questa settimana, forse già da mercoledì 7, arriveranno le prime dosi di vaccino antinfluenzale e come medici di famiglia siamo pronti a somministrarli secondo le linee guida nazionali, in attesa che ci siano delle specifiche direttive regionali". Lo dice all'ANSA Edoardo De Pau, vice presidente regionale del sindacato dei medici Snami e presidente provinciale di Cagliari, in merito all'avvio della campagna vaccinale in Sardegna.

"Ovviamente, visto il perdurare dell'emergenza Coronavirus, faremo i vaccini previo appuntamento - aggiuneg - Ricordiamo inoltre ai colleghi che hanno prenotato le dosi che le potranmno ritirare presso il Sisp, il servizio di Igiene pubblica, mentre ai cittadini che il vaccino è consigliato alle persone di età superiore ai 65 anni e alle cosiddette categorie a rischio (maggior parte di patologiche croniche e chi opera nei servizi di pubblica utilità)".