Cybercrime,un protocollo per proteggere lo scalo di Cagliari

Contrastare i crimini informatici, scongiurare eventuali attacchi hacker e creare una rete tra istituzioni per uno scambio continuo di informazioni. È questo, in estrema sintesi, l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato questa mattina tra la Sogaer, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari-Elmas, e il compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni per la Sardegna. Presente il questore Pierluigi d'Angelo, l'accordo è stato sottoscritto dalla presidente della Sogaer Monica Pilloni e dal dirigente della Polpost Francesco Greco. Quello di oggi è il terzo protocollo contro il cybercrime siglato a Cagliari dopo quelli con la Saras e l'Università.

La collaborazione si concretizzerà nella condivisione e analisi di informazioni utili a prevenire attacchi o danneggiamenti che possano pregiudicare la sicurezza delle infrastrutture informatiche dell'aeroporto di Cagliari e della sua società di gestione, fino ad arrivare alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità e all'identificazione dell'origine di eventuali attacchi subiti dalle infrastrutture informatiche aeroportuali.

"Siamo lieti di poter collaborare con gli specialisti della Polizia postale per garantire i massimi standard ai nostri passeggeri, alle compagnie aeree e a tutti gli attori della comunità aeroportuale", ha sottolineato Monica Pilloni. Reputa fondamentale la collaborazione tra gli enti pubblici e privati il questore Pierluigi d'Angelo "ancor più - ha chiarito - se mira alla prevenzione e al contrasto dei cybercrime, che non hanno confini territoriali". Un fenomeno in continua crescita. "Il rischio di attacchi informatici in danno di infrastrutture critiche e di rilevanza nazionale è sempre più elevato", ha infatti spiegato il dirigente della Polpost Francesco Greco.