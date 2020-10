Covid: stop a restrizioni su bar, sport e feste a Sedilo

(ANSA) - ORISTANO, 05 OTT - Stop alle restrizioni a Sedilo.

In una nota il Comune fa sapere che da oggi cessanodi avere effetti le disposizioni riguardanti l'obbligo di chiusura anticipata alle 21 degli esercizi pubblici di somministrazione di bevande (bar, pub, birrerie) e il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, ricreative o conviviali.

Nel frattempo in altri comuni dell'isola si registrano nuovi contagi. A Decimopurtzu il sindaco Alessandro Scano fa sapere che l'ATS - Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna ha comunicato che sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19. Sono tre, invece, i nuovi casi a Carbonia, secondo quanto scrive su Facebook la sindaca Paola Massidda, mentre uno si registra a Buddusò, come annuncia il sindaco Giovanni Antonio Satta. (ANSA).